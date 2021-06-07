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Стартував процес приєднання України до Центру кіберзахисту НАТО

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Стартував процес приєднання України до Центру кіберзахисту НАТО
Розпочався процес приєднання України до Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО, який забезпечує боротьбу з кібератаками і кіберзахист інформаційних систем.

Про це розповів посол Естонії в Україні Каймо Кууск, передає Цензор.НЕТ.

"Спільний Центр кіберзахисту НАТО (NATO CCDCOE) у Таллінні відчиняє свої двері для України", - повідомили в посольстві.

"Посилення співпраці з Україною в питаннях оборони та інформаційного обміну, зокрема і щодо протидії кіберзагрозам, є одним із пріоритетів Уряду Естонії. Естонія підтримує зусилля України в побудові потужної системи кіберзахисту і готова поділитися передовим досвідом у цій сфері. Приєднання України до Центру кіберзахисту НАТО поглибить обмін найкращими напрацюваннями з кібербезпеки та сприятиме утвердженню практик демократичного цифрового урядування в Україні", - заявили в посольстві Естонії.

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"На засіданні Керівного комітету Центру Естонія висловила свою політичну підтримку Україні в її прагненні наблизитися до стандартів НАТО і готовність сприяти приєднанню України до Центру кіберзахисту", - зазначили в установі.

"Україна зараз на передовій кібердомену та боротьби з викликами в кіберпросторі, тож участь України в роботі Центру кіберзахисту НАТО буде перевагою для всіх нас", – зазначив Посол Естонії в Україні Каймо Кууск.

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Топ коментарі

  • В В d3a8be6b
    При Порошенкові такого бєспрєдєлу не було...
  • Valery Greff
    Зеленский пользуется российским облачным сервисом на смартфоне. Фото

    Стартовал процесс включения Украины в Центр киберзащиты НАТО - Цензор.НЕТ 940
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    гадаю, що НАТО від того виграє навіть більше за Україну
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