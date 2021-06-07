Раді потрібно якомога швидше ухвалити внесений урядом проєкт закону про основи державної антикорупційної політики, - Зеленський
Про це він повідомив під час виступу на відкритті міжнародної конференції "Democracy in Action: Zero Corruption Conference", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Парламенту варто зосередитися на тому, що останні 4 роки в Україні відсутній програмний документ - а це антикорупційна стратегія. Депутатам потрібно якомога швидше ухвалити внесений урядом проєкт про основи державної антикорупційної політики до 2024 року та затвердити цю стратегію", - заявив Зеленський.
За його словами, така стратегія повинна містити кілька головних принципів, а саме оптимізацію функцій державних органів і недопущення їх дублювання, цифрову трансформацію реалізації повноважень органів державної та регіональної влади, повне відкриття даних, комфортні і законні сервіси, неможливість позбавитися від відповідальності за корупційні правопорушення, громадська нетерпимість до корупції, а також впровадження культури доброчесності та верховенства права.