Окупанти в Криму планують заборонити вивіски іноземними мовами
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, про це заявив глава окупаційного парламенту, так званої "державної ради Криму" Володимир Константинов.
"У нас розглядається питання в Держраді про заборону використання іноземних слів у рекламі на території Республіки Крим, ми зараз працюємо над цим законопроєктом. Зараз, якщо пройдете по вулиці, побачите назви іноземною мовою, без російських аналогів", - зазначив він.
За його словами, використання іноземних слів є "м'якою зброєю", яке впливає на "ставлення молодих людей до рідної мови й культури".
"У наших дітей нав'язливо прищеплюється комплекс неповноцінності. Хочеш бути успішним - говори англійською. Навіщо тобі знати російську, якщо всі будуть писати англійською? Що сталося в Україні. Ми знаємо, що там починалося з цього: потрібно знищити історію, культуру, а далі все само собою станеться. Цьому треба протистояти, і ми будемо над цим працювати", - додав Константинов.