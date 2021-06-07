Окупанти в Криму планують заборонити вивіски іноземними мовами

В окупованому Криму місцева "влада" готує законопроєкт, який забороняє вивіски іноземними мовами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, про це заявив глава окупаційного парламенту, так званої "державної ради Криму" Володимир Константинов.

"У нас розглядається питання в Держраді про заборону використання іноземних слів у рекламі на території Республіки Крим, ми зараз працюємо над цим законопроєктом. Зараз, якщо пройдете по вулиці, побачите назви іноземною мовою, без російських аналогів", - зазначив він.

За його словами, використання іноземних слів є "м'якою зброєю", яке впливає на "ставлення молодих людей до рідної мови й культури".

"У наших дітей нав'язливо прищеплюється комплекс неповноцінності. Хочеш бути успішним - говори англійською. Навіщо тобі знати російську, якщо всі будуть писати англійською? Що сталося в Україні. Ми знаємо, що там починалося з цього: потрібно знищити історію, культуру, а далі все само собою станеться. Цьому треба протистояти, і ми будемо над цим працювати", - додав Константинов.

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