Підозрювані у справі МН17 проігнорували засідання суду в Гаазі

Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко,а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі про збитий над Донбасом "Боїнг" Малайзійських авіаліній, не з'явилися на засідання 7 червня.

Про це суддя Гендрік Стейнгаюс заявив на засіданні Окружного суду Гааги, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

"Підозрювані Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Леонід Харченко не з'явилися. Вони знають про ці слухання. Справи проти трьох підозрюваних продовжують слухатися у заочному порядку", - зазначив Стейнгаюс.

Підозрюваного Олега Пулатова представляє захист - адвокат нідерландської юридичної компанії Sjöcrona Van Stigt Сабіна тен Дуссхате і адвокат Баудевейн ван Ейк. За словами судді, у понеділок поновлюються слухання щодо підозрюваних російського терориста Гіркіна (Стрелкова), російського генерала Дубинського (позивний "Хмурий") і Харченка (позивний "Крот"). Слухання були припинені 21 травня.

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Також поновлюються слухання щодо Пулатова (позивний "Гюрза"), які були припинені 26 травня. Слухання щодо цих чотирьох підозрюваних проходять одночасно, проте їхні справи не об'єднували. Стейнгаюс зазначив, що 7 червня на суді були присутні родичі загиблих пасажирів літака рейсу MH17 і захист.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.