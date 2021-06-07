Лідери НАТО на саміті 14 червня підтвердять політику "відкритих дверей" для України і Грузії, - заступник генсека Джоане

На саміті НАТО 14 червня лідери Альянсу підтвердять політику відкритих дверей для України і Грузії.

Про це повідомив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Політика відкритих дверей є міцною та справжньою, і наші лідери на саміті через тиждень підтвердять політику відкритих дверей", - сказав Джоане на конференції Democracy in action: Zero corruption conference в понеділок.

Водночас він зазначив, що НАТО є організацією 30 націй, які ухвалюють рішення консенсусом. "Тож перед тим, як дійти до одного рішення, нам потрібно мати консенсус. Сьогодні у нас немає консенсусу з цього питання", - наголосив Джоане.

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Крім того, він наголосив на необхідності продовження реформ в Україні. "Якщо ви дотримуєтеся курсу, робите домашні реформи не заради вступу до тієї чи іншої організації, а заради свого народу, і ви справді продовжуєте інвестувати у своє Західне майбутнє... це єдиний спосіб рухатися вперед, це те, що принесе результати", - додав Джоане.