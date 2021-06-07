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Лідери НАТО на саміті 14 червня підтвердять політику "відкритих дверей" для України і Грузії, - заступник генсека Джоане

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Лідери НАТО на саміті 14 червня підтвердять політику "відкритих дверей" для України і Грузії, - заступник генсека Джоане
На саміті НАТО 14 червня лідери Альянсу підтвердять політику відкритих дверей для України і Грузії.

Про це повідомив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Політика відкритих дверей є міцною та справжньою, і наші лідери на саміті через тиждень підтвердять політику відкритих дверей", - сказав Джоане на конференції Democracy in action: Zero corruption conference в понеділок.

Водночас він зазначив, що НАТО є організацією 30 націй, які ухвалюють рішення консенсусом. "Тож перед тим, як дійти до одного рішення, нам потрібно мати консенсус. Сьогодні у нас немає консенсусу з цього питання", - наголосив Джоане.

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Крім того, він наголосив на необхідності продовження реформ в Україні. "Якщо ви дотримуєтеся курсу, робите домашні реформи не заради вступу до тієї чи іншої організації, а заради свого народу, і ви справді продовжуєте інвестувати у своє Західне майбутнє... це єдиний спосіб рухатися вперед, це те, що принесе результати", - додав Джоане.

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Топ коментарі

  • Valery Greff
    Лидеры НАТО на саммите 14 июня подтвердят политику "открытых дверей" для Украины и Грузии, - замгенсека Джоане - Цензор.НЕТ 6377
  • Yri Simash
    Вся ця мулька з вступом більш схожа на якийсь разводняк. Поляків,словаків,літов,схотіли і відразу прийняли,а тут явно ***** мозок,ну дуже на це схоже.
  • асфальт
    Яким ще членам НАТО ти розповідав оці байки?Жодному.Зато всім кого не хочете приймати оце і чешете.
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