Байден на зустрічі з Путіним буде прямолінійним і спробує закликати РФ до конструктиву, - заступник генсека НАТО Джоане
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.
"Я впевнений, що президент Байден буде дуже прямолінійним в називанні дестабілізаційних і агресивних дій Росії в багатьох напрямках, територіях і сферах", - зазначив Джоане.
Заступник генсека вказав, що для стратегічної стабільності було б добре обговорити взаємодію з Росією в контролі над озброєннями, стратегічний ядерний баланс, зміни клімату.
"Я вважаю, що зустріч буде прямолінійна, в той же час будуть спроби знайти шляхи, як ми можемо взаємодіяти з Росією більш конструктивно, якщо вони хочуть співпрацювати з нами більш конструктивно", - додав він.
Водночас віцепрезидент Єврокомісії з питань цінностей і прозорості Віра Юрова зазначила, що не має великих очікувань з приводу зустрічі Байдена і Путіна.
"Це важливо, що вони поговорять, але, я скажу власну думку: у мене немає великих сподівань", - сказала Юрова.