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В Офісі президента анонсували телефонну розмову Зеленського і Байдена (оновлено)

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В Офісі президента анонсували телефонну розмову Зеленського і Байдена (оновлено)
Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден проведуть у понеділок, 7 червня, телефонну розмову.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні відбудеться телефонна розмова двох президентів - України та США. Мета розмови очевидна - обмін думками з актуальних питань глобальної безпеки, а також уточнення партнерських позицій щодо ситуації на українському Донбасі", - заявив Подоляк.

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Топ коментарі

  • Rhodesian
    Телефонный разговор Зеленского и Байдена состоится сегодня, - Лещенко - Цензор.НЕТ 4875
  • Підлога Маккартні
    Телефонный разговор Зеленского и Байдена состоится сегодня, - Лещенко - Цензор.НЕТ 110

    Телефонный разговор Зеленского и Байдена состоится сегодня, - Лещенко - Цензор.НЕТ 1852
  • Стрелок
    это ему вагоны настучали по рельсам?
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