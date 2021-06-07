В Офісі президента анонсували телефонну розмову Зеленського і Байдена (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден проведуть у понеділок, 7 червня, телефонну розмову.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні відбудеться телефонна розмова двох президентів - України та США. Мета розмови очевидна - обмін думками з актуальних питань глобальної безпеки, а також уточнення партнерських позицій щодо ситуації на українському Донбасі", - заявив Подоляк.

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