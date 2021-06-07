Багаті українці можуть позбутися "ознак олігарха" і спокійно працювати, не втручаючись у політику, - Малюська
Про це він сказав у ефірі "1+1", відео якого оприлюднене на сторінці Міністерства юстиції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Ключовий ризик — це те, що олігархи на якомусь етапі спробують переписати якісь свої активи на підставних або дружніх осіб. Це є ключовим ризиком, який може заблокувати імплементацію закону, але знову ж таки в законі уже прописані запобіжники", — розповів він.
При цьому, на думку міністра юстиції, ухвалення президентського законопроєкту призведе до низки позитивних наслідків.
"Перше - це те, що суспільство буде позбавлене маніпулювання свідомістю, яку часто відбувається за допомогою медіа, коли олігарх зацікавлений у результатах певних виборів, або у долі тієї чи тієї ініціативи", — відзначив Малюська.
Також, за словами міністра, закон має поліпшитися керування державою, оскільки чиновники матимуть звітувати про контакти з олігархами.
"До того, як закон набуде чинності олігархи можуть самостійно позбуватися "ознак олігарха" наприклад передати медіа незалежним власникам і після цього спокійно працювати далі, не втручаючись у політику", — відзначив голова Мін'юсту.
Нагадаємо, 15 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що планується розробити законопроєкт "про статус олігархів".
У травні секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що наразі в Україні до переліку олігархів можна віднести 13 людей.
За даними списку журналу Forbes, трійку найзаможніших українців продовжує очолювати олігарх Рінат Ахметов. Далі у десятці йдуть Віктор Пінчук, Констянтин Жеваго, Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Олександр і Галина Гереги, Петро Порошенко, Вадим Новінський, Олександр Ярославський та Юрій Костюк.
2 червня президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про олігархів. Відповідно до законопроєкту, рішення про визнання людини олігархом ухвалюватиме РНБО. Крім того, включеним до Реєстру олігархів заборонять фінансово підтримувати партії і купувати об'єкти великої приватизації. В ОП пояснили, що закон про олігархів буде обмежений 10 роками дії і ляже в основу антитрастових і антилобістських законів.