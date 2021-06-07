Білорусь вводить регулювання цін на продукти

Уряд Білорусі ввів державне регулювання цін на основні продукти.

Таке рішення ухвалило Міністерство антимонопольного регулювання і торгівлі республіки Білорусь, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"Вводиться регулювання цін на низку продуктів харчування: крупу перлову, субпродукти м'ясні харчові, ковбасу напівкопчену, варено-копчену, яловичину тушковану консервовану, свинину тушковану консервовану, рибу живу, рибу морожену (філе і оброблену), маргарин, часник, перець солодкий, каву розчинну, чай чорний, сіль кухонну харчову", - сказано в повідомленні.

Ще на низку продуктів надбавка повинна становити не більше 25%. У цю категорію потрапили сир, борошно пшеничне, макарони, консерви, рис, манна і пшоняна крупи, вівсяні пластівці, картопля і свіжі овочі, яблука.

В уряді Білорусі рішення пояснюють зростанням світових цін на продовольство.

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