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Білорусь вводить регулювання цін на продукти

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Білорусь вводить регулювання цін на продукти
Уряд Білорусі ввів державне регулювання цін на основні продукти.

Таке рішення ухвалило Міністерство антимонопольного регулювання і торгівлі республіки Білорусь, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"Вводиться регулювання цін на низку продуктів харчування: крупу перлову, субпродукти м'ясні харчові, ковбасу напівкопчену, варено-копчену, яловичину тушковану консервовану, свинину тушковану консервовану, рибу живу, рибу морожену (філе і оброблену), маргарин, часник, перець солодкий, каву розчинну, чай чорний, сіль кухонну харчову", - сказано в повідомленні.

Ще на низку продуктів надбавка повинна становити не більше 25%. У цю категорію потрапили сир, борошно пшеничне, макарони, консерви, рис, манна і пшоняна крупи, вівсяні пластівці, картопля і свіжі овочі, яблука.

В уряді Білорусі рішення пояснюють зростанням світових цін на продовольство.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Все это заканчивается как-то так

    Беларусь вводит регулирование цен на продукты - Цензор.НЕТ 6011
  • Sophia-Maria Duglass
    Белорусам надо запастись сахаром , солью и спичками ,
  • Виктор Барт
    А как же белорусские креветки??? На них тоже цена поднялась???
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