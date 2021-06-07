Білорусь могла заборонити в'їзд на свою територію українців, які воювали на Донбасі, - ЗМІ
Про це редакція "Радыё Свабода" повідомляє з посиланням на рішення, винесене судом у Волинській області, інформує Цензор.НЕТ.
Судили українця, який намагався нелегально доставити на територію Білорусі свого товариша, який раніше отримав відмову у в'їзді.
У рішенні суду йдеться, що колишній військовослужбовець намагався в'їхати до Білорусі за межами блокпоста, оскільки білоруські прикордонники попередили його, що "він становить загрозу національній безпеці Республіки Білорусь у зв'язку з проходженням військової служби в Збройних силах України, зокрема в зоні проведення операції Об'єднаних сил на сході України".
Зараз "Радыё Свабода" намагається отримати офіційний коментар білоруської влади про те, чи заборонений українським військовослужбовцям в'їзд на територію Білорусі.