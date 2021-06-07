Росія через санкції не може запустити в космос супутники, - глава "Роскосмосу" Рогозін

Через санкції країн Заходу Росія не може вивести на орбіту кілька супутників - не вистачає мікросхеми, яку не можна поставити на територію РФ.

Про це він заявив під час виступу на парламентських слуханнях у Держдумі РФ з теми санкцій країн Заходу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

За словами Рогозіна, Роскосмос не може запустити деякі супутники через відсутність мікросхем, які не можна поставляти в РФ через санкції. "У нас ракет більш ніж достатньо, виводити нічого", - пояснив Рогозін.

Глава "Роскосмосу" пояснив, що на підприємствах перебувають супутники, але у них бракує однієї конкретної мікросхеми, яка через санкції не може бути поставлена ​​в РФ.

Він також назвав безглуздими заяви, що санкції допомагають розвивати вітчизняну економіку. "Це дурні заяви, тому що національну економіку треба розвивати незалежно від санкцій", - сказав Рогозін.

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