Росія через санкції не може запустити в космос супутники, - глава "Роскосмосу" Рогозін
Про це він заявив під час виступу на парламентських слуханнях у Держдумі РФ з теми санкцій країн Заходу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.
За словами Рогозіна, Роскосмос не може запустити деякі супутники через відсутність мікросхем, які не можна поставляти в РФ через санкції. "У нас ракет більш ніж достатньо, виводити нічого", - пояснив Рогозін.
Глава "Роскосмосу" пояснив, що на підприємствах перебувають супутники, але у них бракує однієї конкретної мікросхеми, яка через санкції не може бути поставлена в РФ.
Він також назвав безглуздими заяви, що санкції допомагають розвивати вітчизняну економіку. "Це дурні заяви, тому що національну економіку треба розвивати незалежно від санкцій", - сказав Рогозін.