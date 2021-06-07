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Окупанти готуються звертатися в ЄСПЛ через "енергетичну, продовольчу, транспортну та водну блокади" Криму

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Окупанти готуються звертатися в ЄСПЛ через "енергетичну, продовольчу, транспортну та водну блокади" Криму
Підконтрольна Росії "влада Криму" заявила про готовність звертатися до міжнародного суду з прав людини через "геноцид стосовно кримчан".

Про це журналістам 7 червня сказав перший віцеспікер "кримського парламенту" Юхим Фікс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

За його словами, російські слідчі призначили низку експертиз під час розгляду заяви влади Криму про порушення кримінальної справи щодо "організаторів енергетичної, продовольчої, транспортної та водної блокад півострова".

"Ми йдемо у своєму напрямку, направили звернення в слідком Росії, вже призначено слідчих, які займаються цією справою, вже є доручення щодо проведення експертиз. Якщо буде потрібно, будемо звертатися до міжнародного суду з прав людини через геноцид стосовно кримчан", - цитує Фікса провладне кримське агентство "Кримінформ".

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Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Валерій Прозапас

    Якщо хтось ще має ілюзії про "договоріться посрєдінє" - подивіться на реакцію росіян на футбольну форму нашої збірної.

    Там стоїть ор через контур кордонів України та гасло "Слава Україні - Героям Слава".

    Вони як завжди не дають нам права на існування, що ніяк не второпає більшість "уставшего" народа на чолі зі своїми брехливими уклоністами.

    Це на голову не налазить - ЯК можна забороняти країні використовувати СВОЇ графічні символи і СВОЄ гасло.

    Зато "граніци росіі нігдє нє заканчіваются", ето да, ето запросто.

    Так що наших "чюваков" очікує багато сюрпризів, бо їм готують "розведення" аж до Карпат.

    Оце блін називається "закончілі войну", яку опльовані попередники насправді не давали розв'язати.
  • Valery Greff
    Какой блокады? У Крыма открыто беспрепятственное сообщение с оккупирующей страной, так что никакой блокады нет. Оккупанты готовятся обращаться в ЕСПЧ из-за "энергетической, продовольственной, транспортной и водной блокад" Крыма - Цензор.НЕТ 6584
  • Igor Lemke dd5e2437
    Абращчайтесь ва всемирную лигу сексуальних реформ , там памогут
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