Країни ЄС підтримують економіку, допомагаючи бізнесу, в Україні ж вирішили підвищити податки, - Neweurope

Україна вирішила скористатися перевагами високого попиту на свій експорт на світових ринках і підвищувати податки на вітчизняних виробників.

Про це сказано в матеріалі видання Neweurope, переклад якого опубліковано на сайті Цензор.НЕТ.

Як зазначає автор, Україна зараз в становищі, яке демонструє, що економіка не протягне залишок року без набагато надійнішої фінансової допомоги з Європи.

Водночас, зазначає видання, попри обіцянку Зеленського надати "інвестиційну няню" - конкретного чиновника, який би відповідав за певне інвестування, нема - беззаконня, рейдерство і корупція триває в країні. Як результат, випадки іноземних інвестицій залишаються нечисленними і часто закінчуються невдачею.

За даними автора, тоді як європейські країни підтримують свої постковідні економіки з масовими інфраструктурними проєктами і допомогою місцевим підприємствам, Україна вирішила скористатися перевагами високого попиту на свій експорт на світових ринках і підвищувати податки на вітчизняних виробників.

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Видання зазначає, що подальша складна економічна ситуація в країні є токсичною: "А токсичне середовище корумпованих чиновників, і непрозора фіскальна система призведе до одного - виведення капіталу з країни і втрати десятків тисяч робочих місць".

"Звичайно, податкова реформа могла б стати ще одним сигналом, що Київ доклав зусиль щодо подальшого шляху України до ключових стандартів ЄС для фінансової відповідальності, якби вона не коштувала народу сотні тисяч робочих місць. Влада ще більше роздраконила населення після того, як не змогла допомогти ні великому, ні середньому бізнесу під час пандемії. Ці безвідповідальні кроки вже привернули належну увагу. Деякі політики в Європі вже почали озвучувати свою думку з цього питання, говорячи, що вони бояться, що економічний крах України і нова хвиля агресії з Росії створить нову Сирію на східному фланзі ЄС", - сказано в матеріалі.