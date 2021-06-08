Україна не виділяла мільярдів доларів на підтримку бізнесу в коронакризу, тому підвищення податків викликає питання, - Neweurope

Італійська представниця Комітету Європейського парламенту з розвитку і підкомітету з податкових питань Гіньна Ганнія в листі до Кабміну заявила, що засмучена тим, що уряд України прагне збільшити доходи за рахунок збільшення податків, саме під час кризи пандемії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі видання Neweurope

"Ганнія вказувала на те, що "на відміну від урядів Сполучених Штатів, Великої Британії та членів ЄС, Україна не змогла виділити мільярди доларів на підтримку бізнесу, не покривала зарплату людей, які були змушені звільнитися в карантин, і не надала допомогу безробітним, студентам і школярам. Крім того, в уряду не вистачає коштів, відкладених для покупки вакцин, оскільки кампанія вакцинації навіть не повністю почалася ... звідси, головні податкові реформи викликають великі питання про свою доцільність", - йдеться в матеріалі.

Видання зазначає, що перспектива вступу до Європейського Союзу і / або НАТО є довгостроковим завданням, яке може тривати роки, якщо не десятиліття. Тому дуже важливо, щоб нинішнє і будь-який майбутній український уряд було зосереджено на підтримці великих, середніх і малих підприємств.

"Це, безсумнівно, призведе до економічного зростання і протягом 7-10 років значно може поліпшити економіку. Це також принесе користь країні, коли повна інтеграція України із Заходом зможе стати реальністю", - підсумував автор.

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