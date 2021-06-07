Російські найманці обстріляли українські позиції біля Лебединського з гранатометів, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій українських захисників з метою подальшого звинувачення в порушенні режиму припинення вогню.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресцентрі штабу ООС, від початку доби зафіксовано один обстріл з боку російських окупантів. Поблизу населеного пункту Лебединське найманці вели вогонь по наших позиціях зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

У відповідь на обстріл противника українські захисники відкрили вогонь. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Щодо дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

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