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Затримано шахрая, який обміняв сувенірні купюри на 20 тис. дол., - Нацполіція. ФОТО

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У Києві поліція затримала шахрая, обміняти сувенірні купюри на 20 тис. дол.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У поліцію Києва від чоловіка надійшло повідомлення про те, що невідомий на вулиці Ярославській шахрайським шляхом заволодів 20 тис. доларів США.

Затримано шахрая, який обміняв сувенірні купюри на 20 тис. дол., - Нацполіція 01

Правоохоронці поспілкувалися із заявником і встановили, що він через оголошення в інтернеті знайшов вигідний для себе курс про обмін іноземної валюти на національну і домовився з фігурантом про зустріч. Через деякий час порушник приїхав на узгоджене місце на таксі і для здійснення угоди запросив потерпілого в салон машини, де обміняв 20 тис. доларів на сувенірні гроші, після чого з готівкою в руках утік.

Затримано шахрая, який обміняв сувенірні купюри на 20 тис. дол., - Нацполіція 02

Співробітники поліції встановили особу підозрюваного. Ним виявився 21-річний уродженець Вінницької області, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Затримано шахрая, який обміняв сувенірні купюри на 20 тис. дол., - Нацполіція 03

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Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, і суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Топ коментарі

  • San Luk
    А в чем собственно преступление? Человек купил сувенирной продукции на 20 000 $
    Или сувенирные банкноты запрещено продавать? Поврос цены - у нас свободный рынок и свободное ценообразование)
  • Лаур
    дайте фото лоха в студию тоже ..! Задержан мошенник, обменявший сувенирные купюры на 20 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8549
  • Иван Иванов 519b28c1
    Зачем квадратики?Морду надо знать в лицо...
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