35% українців взагалі не вживають алкоголь, 9% - п'ють від декількох разів на тиждень, - дослідження

Третина громадян України - 35% взагалі не вживають спиртні напої, 22% - вживають їх дуже рідко - не більше кількох разів на рік, і 9% - вживають алкоголь від декількох разів на тиждень.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного Українським інститутом майбутнього спільно з New Image Marketing Group, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з результатами дослідження, третина громадян України (35%) взагалі не вживають спиртні напої. Також під час опитування кожен п'ятий (22%) заявив, що вживають їх дуже рідко - не більше кількох разів на рік і ще стільки ж відповіли, що не частіше кількох разів на місяць. Про часте вживання алкоголю - від декількох разів на тиждень - розповіли 9% респондентів.

Відповіді чоловіків і жінок щодо вживання алкоголю досить помітно відрізняються. Серед жінок велика частка тих, хто ніколи не вживає алкоголь - 43% до 26% чоловіків. Тоді як чоловіки вдвічі частіше вживають спиртні напої хоча б раз на тиждень (16% до 8%) і в шість разів частіше вживають алкоголь кілька разів на тиждень (13% до 2%). Найбільша частка тих, хто дотримується тверезості, серед старшого покоління (46%), а найменша - серед представників групи 33-45 років (28%).

За регіональною ознакою немає суттєвої різниці між відповідями респондентів щодо вживання алкоголю. Крім того, абсолютна більшість (82%) громадян заявили, що локдауни ніяк не вплинули на їх вживання або невживання алкоголю. Лише 6% відповіли, що стали вживати більше і ще 10% - навпаки, заявили, що стали менше вживати.

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