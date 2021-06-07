Віцепрезидентом видання Axios, яке розповіло про зрив поїздки Зеленського до Байдена, є дружина Держсекретаря США, - Золотухін

Еван Раян, дружина Ентоні Блінкена, очолює секретаріат Білого Дому і підпорядковується безпосередньо президенту США Джо Бадену. Вона є виконавчим віцепрезидентом видання Axios, який розповів, що Зеленського вирішили не запрошувати до Вашингтона після зміни керівництва "Нафтогазу".

Про це пише у фейсбуці ексзаступник міністра інформполітики Дмитро Золотухін, інформує Цензор.НЕТ.

"Пана Ентоні Блінкена ви знаєте як главу Держдепартаменту США та особу, відповідальну за зовнішньополітичний трек Білого Дому. Поруч із ним стоїть трохи менше відома, але не менше впливова особа - його дружина Еван Раян, яка з січня цього року очолює White House Cabinet secretary, будучи, по суті, головою адміністрації Джо Байдена", - написав Золотухін.

"Думаю, що вам буде цікаво дізнатися про те, що в січні 2017 року пані Раян була призначена виконавчим віцепрезидентом американського видання Axios, яке вчора звинуватив Володимира Зеленського в потуранні корупції в компанії "Нафтогаз"", - зазначив він.

Золотухін запропонував враховувати цю інформацію при читанні постів блогерів і експертів, які співпрацюють з ОП.

Нагадаємо, раніше видання Axios повідомило з посиланням на джерело в Білому домі, що адміністрація Байдена збиралася запросити Зеленського у Вашингтон перед зустріччю президентів США і Росії. Від цієї ідеї відмовилися після зміни керівництва "Нафтогазу", оскільки "крок викликав стурбованість в адміністрації, що він (Зеленський. - Ред.) відмовився від зусиль по боротьбі з корупцією".



