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Швидке зняття карантинних обмежень може мати катастрофічні наслідки для тих, хто не вакцинований, - ВООЗ

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Швидке зняття карантинних обмежень може мати катастрофічні наслідки для тих, хто не вакцинований, - ВООЗ
З урахуванням поширення нових штамів COVID-19 швидке зняття обмеження може мати катастрофічні наслідки для тих, хто не вакцинований.

Про це на брифінгу заявив генеральних директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, у країнах з найбільшим доступом до вакцин від COVID-19 спостерігається зниження смертності серед старшої вікової групи. На сьогодні в цих країна обмеження слабшають, але це потрібно робити обережно, відповідно до циркуляції вірусів.

"Зі збільшенням глобальної передачі варіантів, які викликають занепокоєння, включно з варіантом "Дельта", занадто швидке зняття обмежень може мати катастрофічні наслідки для тих, хто не вакцинований", - пояснив Гебреєсус.

Нагадаємо, раніше ВООЗ почала присвоювати різні літери грецького алфавіту кожній новій мутації коронавірусу. "Дельтою" називають так званий індійський штам.

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Топ коментарі

  • Андерсен a4cbf7de
    Летом страдает туристический бизнес и попутные с ним сферы, транспорта,, снабжения, комплекса услуг. Поэтому все страны забивают на опасность вируса и открывают границы, ну а потом.. да что потом.. как говорится " хоть трава не расти", все то уже будет когда то ПОТОММММ... Это повсеместное явление, тем более что ковид на лето несколько сбавил обороты , ну или нам специально показывают подобную статистику..( тоже вариант).
  • Лариса fb3d953c
    Осенью наберет обороты, когда начнут массово болеть уколотые.
  • Женя-Женя
    тупой негр
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