Швидке зняття карантинних обмежень може мати катастрофічні наслідки для тих, хто не вакцинований, - ВООЗ
Про це на брифінгу заявив генеральних директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, у країнах з найбільшим доступом до вакцин від COVID-19 спостерігається зниження смертності серед старшої вікової групи. На сьогодні в цих країна обмеження слабшають, але це потрібно робити обережно, відповідно до циркуляції вірусів.
"Зі збільшенням глобальної передачі варіантів, які викликають занепокоєння, включно з варіантом "Дельта", занадто швидке зняття обмежень може мати катастрофічні наслідки для тих, хто не вакцинований", - пояснив Гебреєсус.
Нагадаємо, раніше ВООЗ почала присвоювати різні літери грецького алфавіту кожній новій мутації коронавірусу. "Дельтою" називають так званий індійський штам.