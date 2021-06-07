Підозрювана у справі про рекордний хабар $6 млн Мазурова пішла на угоду зі слідством і дає свідчення, - агент НАБУ Шевченко

Олена Мазурова - колишня чиновниця ДФС і довірена особа міністра екології часів Януковича Миколи Злочевського. Вона уклала угоду зі слідством під загрозою сісти в тюрму на 12 років.

Про це пише у фейсбуці агент НАБУ Євген Шевченко, який брав участь у затриманні хабарників, інформує Цензор.НЕТ.

"Мазурова могла отримати 12 років тюремного ув'язнення. Але їй пощастило - поки інші підозрювані думали і намагалися торгуватися з прокурорами, вона першою дала викривальні свідчення на всіх співучасників злочину, а отже, отримає максимально м'який вирок, тоді як ситуація для Ілляшенка, Кичи і Злочевського на сьогодні є дуже безпорадною", - написав Шевченко.

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Нагадаємо, 12 червня перший заступник голови Державної податкової служби Києва Микола Ілляшенко з подільниками дав хабар НАБУ і САП в 5 мільйонів доларів за закриття справи проти ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського (за ч. 5 ст. 191 ККУ - привласнення, розтрата майна і ч . 3 ст. 209 ККУ - відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом).

Також серед групи осіб, що давали хабар, фігурують один з керівників групи компаній, афілійованої з Злочевським, Андрій Кіча та довірена особа Злочевського, колишній керівник одного з департаментів ДФС України Олена Мазурова. 5 мільйонів доларів були призначені керівникам НАБУ і САП, ще 1 мільйон доларів Ілляшенко, Кіча та Мазурова збиралися поділити між собою.

У липні НАБУ і САП заочно повідомили Злочевському про підозру. У серпні його оголосили в розшук і заочно заарештували.