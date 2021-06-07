Зустріч Байдена з Путіним буде тестом намірів РФ, - Блінкен

Американська сторона не має ілюзій, що відносини США з Росією стануть "більш стабільними" після зустрічі Байден-Путін.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Голова Держдепартаменту підкреслив, що президент США має намір чітко пояснити: "Якщо Росія своїми діями обере інший курс, ми віддамо перевагу більш стабільним, передбачуваним відносинам".

У цьому зв’язку Блінкен нагадав про важливість збереження стратегічної стабільності, контролю над озброєнням, а також вирішення інших питань у інтересах обох держав. Він назвав заплановану зустріч Байден-Путін "тестом", перевіркою цієї пропозиції з американського боку.

Однак, відповідаючи на запитання, чи очікує він досягнення більш стабільних відносин з Росією після зустрічі президентів, Блінкен зауважив: "Я не можу сказати, чи оптимістично я ставлюся, чи ні до результатів цього тесту, але важливо це зробити".

Блінкен також зауважив, що результат, скоріше за все, не буде відомий одразу після саміту, однак Вашингтон побачить "певні ознаки", і буде готовим, якщо Росія зробить інший вибір.

Нагадуємо, президент США Джо Байден планує зустрітися з кремлівським лідером Володимиром Путіним 16 червня в Женеві – після участі в самітах G7, НАТО та ЄС-США.

Читайте також: Байден на зустрічі з Путіним буде прямолінійним і спробує закликати РФ до конструктиву, - заступник генсека НАТО Джоане