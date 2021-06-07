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Зеленський: Дякую Байдену за запрошення відвідати Вашингтон у липні

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Зеленський: Дякую Байдену за запрошення відвідати Вашингтон у липні
Президент США Джо Байден запросив президента України Володимира Зеленського відвідати в липні Білий дім.

Про це Зеленський повідомив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую, Джо Байдену, за запрошення під час нашої телефонної розмови відвідати Білий дім у липні цього року. Дуже чекаю зустрічі, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України і США", - написав Зеленський після телефонної розмови з Байденом.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні президенти України і США провели телефонну розмову. Байден повідомив, що чекає можливості прийняти Зеленського в Білому домі після свого повернення з турне по Європі.

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Топ коментарі

  • Стрелок
    пианину не забудь... "величайший *****"
  • Герхард
    Еще никто никуда не едет.
    Это вполне может быть кокаиновый бред ЗЕбанария из серии строительства космодромов и посадки миллиарда деревьев.
  • Стрелок
    глядя в глаза расскажешь "пачиму мы не в ната!", "СП-2 это паражение байдена!" и "меркель и макрон виноваты в агрессии против Украины!". не забудь только
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