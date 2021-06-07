Головні новини 7 червня: розмова Зеленського і Байдена, Україні поки не запропонують ПДЧ

Байден запросив Зеленського в липні відвідати Білий дім, Україні на найближчому саміті НАТО не запропонують ПДЧ, всі обговорюють форму українських футболістів, - головні новини 7 червня.

Телефонна розмова Зеленського і Байдена

Президенти України і США провели телефонну розмову: Байден пообіцяв відстоювати територіальну цілісність України під час зустрічі з Путіним і запросив Зеленського відвідати в липні Білий дім. Раніше американське видання Axios повідомило із посиланням на джерело в Білому домі, що президента України хотіли запросити до Вашингтона ще до того, як Байден вирушить у європейське турне, але передумали через перестановки у менеджменті "Нафтогазу". Виконавчим віцепрезидентом видання є Еван Раєн - глава White House Cabinet secretary і дружина Держсекретаря США Ентоні Блінкена.

НАТО поки не готове запропонувати Україні ПДЧ

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, говорячи про надання ПДЧ, заявив, що НАТО є організацією 30 націй, які приймають рішення консенсусом. "Так що перед тим, як прийти до одного рішення, нам потрібно мати консенсус. Сьогодні у нас немає консенсусу з цього питання", - сказав він. Тож на найближчому саміті НАТО ПДЧ не буде. Але Альянс збирається підтвердити "політику відкритих дверей" для України і Грузії.

Зеленський при цьому закликає вирішити питання зі вступом України якомога швидше, адже наша країна перебуває в небезпеці вже зараз.

Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина каже, що Україна хотіла б отримати ПДЧ в НАТО вже в грудні.

Агент ФСБ готував замах на українського розвідника, в АП засів шпигун

Контррозвідники СБУ затримали в Сєверодонецьку Луганської області колишнього бойовика "ЛНР" - він саме закладав вибухівку під автомобіль військового фахівця.

А в РНБО та Адміністрації президента часів Порошенка знайшли російського шпигуна: за версією слідства, він збирав і передавав кураторам закриту інформацію про деталі функціонування органів державної влади України. Зараз він перебуває під домашнім арештом. Прізвище і посаду підозрюваного не називають.

Притула вийшов з "Голосу"

"Я йду з партії, яка, не в останню чергу завдяки діям нового керівництва, віддалилася від наших початкових основ настільки далеко, що можна констатувати точку неповернення", - пояснив він своє рішення.

В "Голосі" вважають, що вся справа в особистих амбіціях Притули і його бажанні отримати керівні посади за всяку ціну.

Кравчук каже, що у нього не було ядерної валізки

За словами першого президента України, ядерну зброю нашої країни контролювали з Москви. "У мене не було чорної валізки: вона була у Москві. Я міг тільки по телефону говорити з командувачем ракетної армії (в Москві. - Ред.), а він міг виконувати чи не виконувати мої прохання, не кажучи вже про доручення: це нереально було. В України не було можливостей контролювати і замінити ядерну зброю", - стверджує Кравчук.

Суд у справі МН17

Суд у Нідерландах почав розглядати по суті справу про збитий над Донбасом "Боїнг" малазійських авіаліній. Підозрювані Гіркін, Харченко і Дубинський засідання проігнорували. Родичі загиблих тим часом написали лист Путіну: в Кремлі його прочитали, але відповідати не стали.

Нові правила карантину і в'їзду в країну

Карантин пом'якшили: закладам громадського харчування та розважальним закладам тепер можна працювати цілодобово і проводити масові заходи. Кінотеатри та інші установи культури можуть приймати відвідувачів. А для в'їзду на територію країни іноземці можуть тепер замість ПЛР-тесту пред'являти тест на антиген або довідку про вакцинацію.

Нова форма українських футболістів

Україна представила форму збірної на Євро-2020. На футболках зображена карта України. Всієї України, разом з окупованим Кримом. На спині - напис "Слава Україні!". Росія обурена і вимагає форму заборонити. Але це неможливо - форму затверджено УЄФА згідно з правилами.

Американське посольство заявило, що форма йому сподобалася.