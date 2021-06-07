Байден у розмові із Зеленським повністю підтримав євроатлантичну інтеграцію України, - ОП

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським підкреслив повну підтримку євроатлантичної інтеграції України і важливість надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Президент Сполучених Штатів наголосив на цілковитій підтримці євроатлантичної інтеграції України та важливості надання Українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі. Він запевнив, що позиція України обов’язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань у НАТО, а також планованих заходів найвищого рівня", - повідомили в ОП.

"Лідери обмінялися думками щодо стратегічної взаємодії України та США напередодні важливих самітів "Групи семи" та Північноатлантичного альянсу, а також запланованих зустрічей Джо Байдена з керівництвом Євросоюзу та Президентом Росії", - сказано в повідомленні.

Зеленський розповів Байдену про ситуацію на Донбасі та уздовж українських кордонів.

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"Він акцентував увагу на тому, що на тимчасово окупованих територіях та поблизу кордону України й надалі спостерігається висока концентрація російських військ і важкого озброєння", - говориться в повідомленні. На думку Зеленського, "так зване відведення російських військ є лише імітацією".

Байден підтримав ініціативу Володимира Зеленського щодо створення Кримської платформи і запевнив, що Сполучені Штати будуть представлені на саміті ініціативи на високому політичному рівні, підкреслили в ОП.

Президент США наголосив, що він є противником реалізації проекту "Північний потік – 2". Зі свого боку Володимир Зеленський акцентував увагу Джо Байдена, що "Північний потік – 2" не є економічним проектом, а створює серйозну загрозу та є безпековим викликом".

"Лідер США запевнив Президента України в гарантіях безпеки з боку США", - говориться в повідомленні.

Президент України також висловив вдячність за рішення США надати Україні 900 тис. доз вакцини проти COVID-19.