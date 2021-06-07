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США і Німеччина обговорюють варіанти компенсації Україні, якщо РФ почне шантаж після запуску "Північного потоку-2", - Блінкен

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США і Німеччина обговорюють варіанти компенсації Україні, якщо РФ почне шантаж після запуску "Північного потоку-2", - Блінкен
США і Німеччина у зв’язку фактичним завершенням будівництва газопроводу "Північний потік-2" обговорюють можливі компенсації Україні у зв’язку з можливими фінансовими втратами через транзит газу з Росії до Європи.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на слуханнях у комітеті у закордонних справах Палати представників Конгресу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Прямий.

Він зазначив, що наразі йдуть активні переговори з Німеччиною про інтереси України.

"Щоб вивчити, що може і, на мою думку, має бути зроблено, щоб гарантувати, що транзитні платежі, які Україна може на якомусь етапі в майбутньому втратити внаслідок того, що цей "Північний потік-2″ йде в обхід України, можуть зберегтися. Що усунуто здатність Росії використовувати газ як зброю проти України або когось ще", – сказав держсекретар США.

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Нагадаємо, проєктна компанія Nord Stream 2 AG вперше після відновлення будівництва оприлюднила точні дані про хід трубоукладки: "На 31 березня укладено 2339 км (з 2460 км), або 95 відсотків газопроводу "Північний потік-2". Залишилося укласти близько 121 км (5 %) від загальної протяжності газопроводу".

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Топ коментарі

  • Gozzalik salonu
    Базы, военные базы, это и только это единственным действенным компенсатором
  • Sophia-Maria Duglass
    Блинкин , Украину уже кинули с будапештским договором. Крым оторвали и ни одна страна не заступилась , только озаботились
  • Valery Greff
    Фразу можно сократить: "А что сделал наш ЗЕ против СП2?"
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