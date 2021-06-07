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Порошенко про розмову Байдена із Зеленським: Важливо, що США підтвердили підтримку України перед самітом у Женеві

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Порошенко про розмову Байдена із Зеленським: Важливо, що США підтвердили підтримку України перед самітом у Женеві
П’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко назвав хорошою новиною телефонну розмову Володимира Зеленського з Джозефом Байденом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку політика.

"Важливо, що перед американсько-російським самітом у Женеві Білий дім підтвердив Києву тверду й непохитну підтримку. Формально принцип "нічого про Україну без України" - дотримано. І ще одна позитивна новина - анонс довгоочікуваного візиту Зеленського в Білий дім у липні", - написав Порошенко.

"Яким би не було наше ставлення до влади, "Європейська Солідарність" як проукраїнська демократична опозиція готова діяти єдиним фронтом у питаннях, що стосуються європейської і євроатлантичної інтеграції, міжнародної коаліції на підтримку України, безпеки і відсічі російській агресії. Це - наш принциповий підхід", - підкреслює Порошенко.

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"Тому і сам особисто докладав усіх зусиль, щоб сприяти організації візиту на вищому рівні, тому що це вкрай необхідно для зміцнення стратегічного партнерства між нашими країнами. Про це ж минулого тижня говорив із американськими сенаторами", - нагадав лідер "ЄС".

"Бажаю успіху владі. Коли йдеться про наші інтереси у світі, ми одна національна збірна, а не політичні опоненти", - зазначив Порошенко.

Топ коментарі

  • Valery Greff
    Важно, что природная брезгливость сильно осложняет поддержку Украины, когда ее приходится поддерживать через потерпевшего вiслюка...
  • Валерия Ларченко b661826f
    А не по тебе ?когда ПАП ещё две недели назад сказал,что об этом с Байденом договорится?жалко вас,зесрань))))
  • Nick Sochenko
    Зеля скоріше своє відсидить. Але не через те, що він не самий тупий преЗЕдент за історію України. А розчарування, що він з собою приніс. Який сенс влаштовувати Майдани, якщо через 5 років оберуть ТАКЕ? І ті хто кричали "тільки не Порох" зараз теж сидять тихо-тихо, бо вони своїми криками привели до влади ТАКЕ. От і виходить, що зупини стрімке наближення прірви, в котру вганяють 73%, вже й нікому
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