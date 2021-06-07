Іран стверджує, що виплатив компенсації родичам деяких жертв катастрофи лайнера МАУ

Влада Ірану каже, що виплатила деяким родичам жертв катастрофи лайнера МАУ компенсацію 150 тис. доларів.

Про це йдеться в заяві заступника міністра закордонних справ Ірану Мохсена Мабарванда, опублікованій на сторінці дипломатичного відомства у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд затвердив постанову, згідно з якою за кожного загиблого має бути виплачено 150 тис. доларів сім'ям - як іноземним, так і іранським громадянам, згідно з нормами щодо права успадкування. До цього часу деякі з родичів загиблих вже прибули і отримали компенсації", - сказано в повідомленні.

Іран розкритикував Міжнародну групу з координації допомоги жертвам катастрофи МАУ за те, що вона, нібито, намагається політизувати питання виплати компенсацій, а також позицію влади Канади.

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"Політизація спеціалізованих питань завдасть шкоди всім, не тільки Ірану, Україні та ін. Є певні авіаційні стандарти. Якщо захочете скористатися цими проблемами в політичних цілях, буде завдано шкоди всьому міжнародному співтовариству. Політизація цього питання призведе до опору в процесі розгляду цієї справи, провадженні у ній і встановленні істини, встановлення справедливості, оскільки це питання стане політичним, якщо будь-яка країна, наприклад, Канада, почне торгувати горем сімей жертв", - сказано в заяві.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

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В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

21 травня стало відомо, що Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по українському літаку невдовзі після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня року 2020 "були навмисними".