Кримінального авторитета Паніогло застрелили під Одесою, - ЗМІ
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
Ймовірно, замовне вбивство сталося близько 16:00 в готелі "Парма".
"Там і знайшли такого собі Василя Паніогло, який був кримінальним "авторитетом" організованого злочинного угруповання Олега Попеску на прізвисько Румун. Основні напрямки діяльності його угруповання - вирощування і контрабанда марихуани, контрабанда сигарет, вимагання у бессарабських фермерів, рейдерські дії в аграрному секторі регіону", - сказано в повідомленні.
За деякими даними, вищеназване угруповання Попеску - одна з ланок ОЗУ Василя Мар'янчука, яке прославилося своєю жорстокістю. На рахунку цього формування - десятки кривавих злочинів, викрадень і вбивств відомих бізнесменів.
Кістяк банди складали колишні співробітники правоохоронних органів. Нині Мар'янчук відбуває довічний термін.
Інформацію підтверджує і Одеський сайт "Думская", посилаючись на свої джерела. За його даними, Паніогло отримав важке вогнепальне поранення грудної клітини та голови, помер у лікарні.
Готель "Парма", як стверджується, служить своєрідною "штаб-квартирою" угруповання Румуна.