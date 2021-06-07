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На Росії лежить відповідальність за мирне вирішення конфлікту в Україні, - МЗС Франції

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На Росії лежить відповідальність за мирне вирішення конфлікту в Україні, - МЗС Франції
Міністр закордонних справ Франції Жак-Ів Ле Дріан заявив, що Росія має зробити кроки в рамках нормандського формату і Мінських домовленостей для досягнення миру на території України.

Про це глава МЗС заявив під час телефонної розмови з керівниками відомств РФ і Німеччини - Сергієм Лавровим і Гайко Маасом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

"Ле Дріан зазначив, що на Росії лежить відповідальність за мирне вирішення конфлікту в Україні і нагадав Лаврову про те, що Франція підтримує суверенітет і територіальну цілісність України", - повідомили в МЗС Франції.

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Топ коментарі

  • Андерсен a4cbf7de
    А для этого просто нужно вернуть украденные у Украины Крым, Севастополь и Донбасс и прекратить вмешиваться в дела Украины. Всего то.
  • Vitaliy Kozuk
    При этом говорит о конфликте в Украине, словно о внутреннем конфликте.
  • Timer UA
    Бла-бла -ляля-ляля...
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