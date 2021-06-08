Розмови, що УЄФА може заборонити використовувати українській футбольній збірній нову форму, абсолютно безпідставні, - Павелко

Нова форма збірної України з футболу узгоджена задовго до презентації. Команда Андрія Шевченка виступить на Євро-2020 з оберегом-картою, на якій є всі регіони України, зоктема Крим, Донецьк і Луганськ.

Президент УАФ Андрій Павелко прокоментував у Facebook реакцію на нову форму збірної України, інформує Цензор.НЕТ.

Саме йому прийшла в голову ідея дизайну:

"Це сталося на історичному матчі Україна - Португалія, де наша збірна завоювала перемогу над чинним чемпіоном Європи, яка забезпечила нам пряму путівку на Євро-2020. Всі, хто був того вечора на переповненому вщент НСК "Олімпійський", де зібралися шанувальники футболу з усіх куточків країни, чудово пам’ятають фантастичну атмосферу і неймовірну енергетику, якою десятки тисяч вболівальників заряджали на гру збірну Андрія Шевченка. Тоді у мене і виникла ідея зберегти цю енергетику і передати її національній команді на кожен матч, який буде проходити за межами України. На поєдинках Євро зокрема. Вірив, що обриси рідної батьківщини на формі допоможуть в цьому. І дуже радий, що не помилився".

Також Павелко вирішив розмістити гасло "Слава Україні!" на нинішньому варіанті форми, яка була презентована в 2018 році.

"Розуміючи, наскільки важливо дотримуватись при створенні дизайну форми всіх міжнародних правил екіпірування, юридичний департамент УАФ дуже детально відпрацював всі юридичні аспекти цього питання з відповідними службами УЄФА, за що їм дуже вдячний. Хоча це була доволі тривала і складна робота. Адже доводилось погоджувати кожний нюанс — від напівтонів контурів до переміщення національного герба в центр. Але форма була погоджена задовго до презентації, тому розмови про можливу заборону з боку УЄФА на її використання абсолютно безпідставні. Це підтвердив і офіційний коментар європейського футбольного союзу", - нагадав президент УАФ.

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Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображені контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.