Російський журналіст Уткін про форму збірної України: Звідки взятися міжнародному скандалу, якщо жодна країна-учасниця ЧЄ не визнала Крим російським

На формі російської збірної з футболу, яку бачили всі офіційні особи, під час презентації прапор РФ на рукаві був зображений у перевернутому вигляді.

Про це нагадав у Telegram російський журналіст і блогер Василь Уткін, передає Цензор.НЕТ.

Він здивований, що хтось припускає, що навколо форми української збірної може виникнути "міжнародний скандал".

"Я от чого не розумію. З чого б раптом виникнути міжнародному скандалу через форму збірної України? Подивіться, які країни офіційно визнали Крим російським. Там немає жодної країни - учасниці чемпіонату Європи. Наприклад. Власного погляду на державні кордони ні в УЄФА, ні у ФІФА зроду не було. І це принцип (у ньому якраз частково і полягає так званий "спорт поза політикою"): ці організації дзеркалять точку зору на це ООН. ООН визнає Україну в тих межах, які зараз нанесені на форму збірної цієї країни. Тож я абсолютно не бачу тут підстав для міжнародної бучі", - зазначив Уткін.

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Він закликав звернути увагу на форму збірної РФ.

"Мені особисто надзвичайно все одно, що нанесено на форму будь-якої збірної, крім російської. На якій, нагадаю, від початку - НА ОФІЦІЙНІЙ ПРЕЗЕНТАЦІЇ - прапор Росії на рукаві був зображений у перевернутому вигляді. Вважаю, до презентації цю форму бачили всі офіційні особи і цього НЕ ПОМІТИЛИ. Або не зрозуміли, що не так. Ось це було принизливо. А як одягнена збірна України, мені по фігу", - наголосив журналіст.

Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.