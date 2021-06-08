До кінця сесії плануємо проголосувати закон про олігархів у першому читанні, - "слуга народу" Корнієнко

Фракція "Слуги народу" планує підтримати в першому читанні закон про олігархів до кінця поточної сесії.

Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СН.

"До кінця сесії ми плануємо у першому читанні закон проголосувати. І на наступному тижні буде комітет. Ми чекаємо альтернативний законопроєкт. Чекаємо, які там будуть дефініції. Чекаємо, чи не буде там якихось прізвищ просто в законопроєкті у перехідних положеннях. Сподіваємося, що такого не буде", – заявив Корнієнко

Також він зазначив, що в разі, якщо народні депутати не підтримають закон Зеленського про олігархів, то його винесуть на референдум, щоб долю закону визначив народ.

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"Якщо таке питання отримає схвальну відповідь від українського народу, то далі Верховна Рада протягом стислого терміну має реалізувати його у вигляді законопроєкту. Тоді не можна буде за нього не проголосувати. Тому що це вже вказівка від народу, який тебе обирав. Тобто Верховна Рада змушена буде проголосувати за цей закон, якщо цього не трапиться у звичайному робочому режимі", – наголосив Корнієнко.

Нагадаємо, 15 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що планується розробити законопроєкт "про статус олігархів".

2 червня президент Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про деолігархізацію. Відповідно до законопроєкту, рішення про визнання людини олігархом ухвалюватиме РНБО. Включеним до Реєстру олігархам заборонять фінансово підтримувати партії та купувати об'єкти великої приватизації.

В ОП пояснили, що закон про олігархів буде обмежений 10 роками дії і ляже в основу антитрастових і антилобістських законів.