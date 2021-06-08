Слідчого й оперативника поліції впіймали на хабарі 2 тис. дол. на Житомирщині, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі старшого слідчого і оперуповноваженого одного з відділів поліції в Житомирській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено, що поліцейські вимагали 2 тис. доларів хабаря від свідка у кримінальному провадженні за те, аби не проводити щодо неї слідчі дії.

Оперативники ДБР затримали правоохоронців під час одержання частини хабаря.

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Вирішуються питання щодо повідомлення їм про підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України), обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаних посад.

У разі доведення вини затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

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