148 обстрілів і вибухів, найбільше в районі Донецької фільтрувальної станції: в ОБСЄ розповіли, як минули вихідні в зоні ООС

Вихідні, із 4 по 6 червня, на Донбасі не минули тихо. Організація з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала численні порушення режиму припинення вогню, серед яких обстріли та вибухи.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 7 червня, передає Цензор.НЕТ.

Загалом на Донбасі було зафіксовано спостерігачами ОБСЄ 148 порушень режиму припинення вогню. При цьому 72 порушення зафіксували в Донецькій області. Серед них 41 вибух - 40 вибухів невизначеного походження і 1 вибух у повітрі.

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Спостерігачі ОБСЄ зазначають, що більшість порушень відбулися в районі Донецької фільтрувальної станції. Там зафіксували численні вибухи. Також напруженою була ситуація на північному заході від Донецька, там зафіксували боєприпаси. А в районі Горлівки чули 16 вибухів.

У Луганській області зафіксували 76 порушень режиму припинення вогню, зокрема 17 вибухів невизначеного походження.

При цьому велика частина порушень сталася в районі Дачного (окупована територія). Там спостерігачі чули 54 постріли зі стрілецької зброї та 5 черг із великокаліберних кулеметів. Ще 11 вибухів чули на околиці Голубівки.