Мешканцям ОРДЛО видали понад 580 тисяч паспортів РФ, - Денісова

Українцям, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, вже видано орієнтовно 584 тисячі паспортів РФ.

Про це Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла в програмі "Донбас PRIME", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз, за нашими даними, 584 тисячі паспортів видано громадянам України, які мешкають на цих територіях, частина наших громадян з них є ще і внутрішньо переміщеними особами", - поінформувала Денісова.

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Вона також розповіла про причини, чому українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях, беруть російські паспорти.

"Чому людина бере цей російський "аусвайс" - щоб була можливість отримати якісь додаткові виплати, полікуватися, бо якщо особа не має такого "паспорту", тоді не надають медичного лікування. Особа не може купити певні ліки або отримати їх безкоштовно. Ще це стосується тих осіб, які працюють або вчителями у школі, або лікарями у медзакладах. Якщо вони не отримують такі паспорти, тоді вони позбавляються взагалі роботи. Тому люди, щоб вижити, беруть ці паспорти", - уточнила Уповноважена ВР з прав людини.

Денісова нагадала, що РФ готується до виборів у Держдуму восени цього року. "І вони думають, що там (на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. – Ред.) буде теж щось на кшталт виборчого округу, і громадяни України, які отримають ці "аусвайси", підуть голосувати".

"І ми знаємо, що їх зараз змушують реєструватися на сайті виборчому, щоб потім проголосували за російську владу", - поінформувала Денісова.