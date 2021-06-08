Глава наглядової ради Українського культурного фонду Мудрак подала у відставку

Глава наглядової ради Українського культурного фонду Лариса Мудрак повідомила, що написала заяву про відставку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила у фейсбуку.

Мудрак написала, що склала повноваження, "з огляду на ситуацію, що склалася, та власну громадську позицію про самовідведення чинної Наглядової ради Українського культурного фонду" 4 червня.

"Закликала до такого ж кроку членів НР ще минулого тижня. Почула мене лише Катерина Чуєва. Дякую", - написала Мудрак.

"Мій голос від початку був у меншості в НР. Криза в УКФ розпочалася задовго до мого приходу", - написала Мудрак.

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"За місяць роботи під час кризи всіх рівнів вдалося обрати виконавчого директора та провести конкурсний відбір 2021 року. Дирекція може продовжити роботу з видачі грантів цього року. Дякую всім, хто допомагав зберегти УКФ й знаходити рішення під час кризи. Дякую всім, хто критикував. Якщо мій голос буде почутим - допомагатиму УКФ й далі", - зазначила Мудрак.

Також заяву на звільнення з посади члена наглядової ради УКФ подала Катерина Чуєва, повідомляє Український культурний фонд.

"Ситуація безумовно непроста. Чудово, що конкурс відбувся, а отже Дирекція зможе продовжити свою роботу з видачі грантів. Але питання стосовно роботи нинішньої Наглядової Ради залишається відкритим. І громадськість, і міністерство, і я особисто зацікавлений у тому, щоб період нестабільності, яку ми зараз спостерігаємо, завершився. На жаль, через законодавчі прогалини у УКФ і у МКІП відсутні юридичні важелі впливу. Але я наполягаю на тому, що самовідвід таких членів Наглядової Ради, як пан Сусленський та пан Тулузов, є найкращим рішенням для УКФ. Паралельно ми продовжуватимемо роботу над внесенням необхідних змін до закону, щоб не допустити повторення таких ситуацій", - зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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У випадку якщо самовідведення членів Наглядової ради триватиме, розглядатиметься варіант запуску процедури переобрання всього її складу. Вона відбуватиметься згідно із Законом "Про Український культурний фонд", де відповідно двох кандидатів подає МКІП, двох – Офіс Президента, двох – громадські організації, двох – заклади культури. Голова Наглядової Ради обиратиметься із запропонованих нових кандидатур оновленим складом Наглядової ради УКФ.