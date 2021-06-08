За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 48 161 особу, загалом - 1 284 145, - МОЗ
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В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 142 062 людини.
Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
"48 161 людину щеплено проти COVID-19 за добу 7 червня 2021 року. Одну дозу отримали 43 137 людей, повністю імунізовані - 5024 людини.
Протягом доби працювали: 448 мобільних бригад, 552 пункти щеплення.
Станом на 8 червня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 653 525 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 284 145 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 284 143 особи, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 152 142 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 1 436 285 щеплень", - розповіли в МОЗ.