Немає жодних перешкод для контактів президентів України та США. Запрошення Зеленського відвідати Вашингтон спростовує всі "вкидання", - Корнієнко

Запрошення президента України Володимира Зеленського від президента США Джо Байдена відвідати Вашингтон у липні поточного року стане продовженням змістовних контактів двох країн.

Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, коментуючи результати телефонної розмови глав обох держав, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Слуга народу".

"Особиста розмова лідерів стане продовженням змістовних контактів наших держав. Це запрошення повністю спростовує всі "вкиди" та чутки з приводу того, що нібито є якісь перешкоди для контактів між президентами. Немає і не було жодних перешкод", – запевняє він.

За словами Корнієнка, не випадково 7 червня, напередодні розмови між Джо Байденом та Володимиром Зеленським, в українських медіа поширювали фейк, що контактам між главами держав заважає особиста історія звільнення Андрія Коболєва з "Нафтогазу".

"Українські медіа зробили "сенсацію" з нуля. Можливо, з чиїєюсь корисливою допомогою. Запрошення президента Зеленського є доказом того, що всі, хто поширював ці повідомлення, просто поширювали брехню", – заявив він.

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Нагадаємо, раніше видання Axios повідомило із посиланням на джерело в Білому домі, що адміністрація Байдена збиралася запросити Зеленського до Вашингтона перед зустріччю президентів США та Росії. Від цієї ідеї відмовилися після зміни керівництва "Нафтогазу", бо "крок викликав стурбованість в адміністрації, що він (Зеленський. - Ред.) відмовився від зусиль щодо боротьби з корупцією".