Ляшко зробив "Охматдит" опорною ковідною лікарнею, щоб закупити без тендера обладнання на 1,2 млрд грн для нового корпусу, - Корчинська

7 червня стало відомо, що "Охматдит" зробили опорною ковідною лікарнею. Це зробив наказом від 2 червня поточного року новий міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук волонтерка Оксана Корчинська, інформує Цензор.НЕТ.

"Але міністр знає , що в "Охматдиті" абсолютно немає умов для прийняття потоку діток з ковідом, бо там лікується найважчі хворі дітки всіх патологій зі всієї України, в тому числі з онкогематологічними захворюваннями , всі відділення переповнені і реанімація також. Лікарі "Охматдиту" не можуть отримувати ковідні доплати, бо з лікарнею не можуть бути укладені договори Національною Службою Здоров’я України, лікарня має національний статус і не автономізована. В закладі відсутній запас реактивів ПЛР-тестів, необхідних ліків, спеціалізовані засоби захисту медичних працівників та необхідна кількість фахівців", - підкреслює вона.

"Чому міністр Ляшко вилучає з переліку 1-шу спеціалізовану лікарню м. Київа , яка півтора року приймала діток з ковідом на хірургічні операції і мала відповідні дотації НСЗУ?" - задається питанням вона

За її словами, за наявною інформацією, такі дії МОЗу здійснюються лише для проведення закупівлі без тендерів обладнання на 1,2 млрд гривень для нового корпусу, який має 24 серпня відкривати президент України.

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Це рішення викликало значний резонанс серед колективу лікарні, членів опікунської волонтерської ради та батьків хворих дітей через загрози належного подальшого функціонування "Охматдиту" та загрозі життю маленьких пацієнтів.

"Ситуація вимагає термінової наради Опікунської ради НДСЛ "Охматдит" з міністром охорони здоров'я, керівництвом "Охматдиту" та МОЗ України, а також керівництва ДП "УКРМЕДПРОЕКТБУД". На жаль, телефон Віктора Ляшка досі мовчить і всі наші запити лишають без відповіді. Сподіваємося на оперативну зустріч, пане міністре!" - підсумувала Корчинська.