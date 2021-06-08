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Детективи взяли на гарячому суддю, що отримала $2500 хабаря за ухвалення "правильного" рішення, - агент НАБУ Шевченко. ФОТО

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На Дніпропетровщині детективи НАБУ взяли на гарячому чергову суддю, яка вимагала хабар за ухвалення "правильного" рішення.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук агент НАБУ Євген Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, служителька Феміди вимагала та отримала хабар у розмірі $2500 за ухвалення "правильного" рішення в цивільній справі.

"Сподіваюсь, наявність у кабінеті прапора та герба України буде прийнято судом за обставини, які пом’якшують покарання", - іронічно зазначив Шевченко.

Детективи взяли на гарячому суддю, що отримала $2500 хабаря за ухвалення правильного рішення, - агент НАБУ Шевченко 01

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Топ коментарі

  • Джон Зойдберг cb913b8d
    Детективи взяли на гарячому суддю, що отримала $2500 хабаря за ухвалення "правильного" рішення, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2242
  • Sharl
    спорим что этой судье ничего не будет? даже не на секунду не сомневаюсь!!!
  • надежда панченко
    Суддям установили зарплаты в несколько сотен тысяч гривен, что б они не брали взятки, а жадность все равно погубила.
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