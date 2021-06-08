Детективи взяли на гарячому суддю, що отримала $2500 хабаря за ухвалення "правильного" рішення, - агент НАБУ Шевченко. ФОТО
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На Дніпропетровщині детективи НАБУ взяли на гарячому чергову суддю, яка вимагала хабар за ухвалення "правильного" рішення.
Про це пише на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук агент НАБУ Євген Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.
За його даними, служителька Феміди вимагала та отримала хабар у розмірі $2500 за ухвалення "правильного" рішення в цивільній справі.
"Сподіваюсь, наявність у кабінеті прапора та герба України буде прийнято судом за обставини, які пом’якшують покарання", - іронічно зазначив Шевченко.