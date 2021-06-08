За добу в Києві від коронавірусу померла 1 людина, одужали - 866, виявили 700 нових випадків, - Кличко

У столиці шпиталізували 44 людини з діагнозом коронавірус і 25 - з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за добу в Києві виявили 700 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (всього з початку пандемії 209 825 випадків інфікування).

Серед них 392 жінки віком від 18 до 84 років, 245 чоловіків віком від 18 до 84 років, 29 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 34 хлопчики від 4 місяців до 17 років

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко зробив "Охматдит" опорною ковідною лікарнею, щоб закупити без тендера обладнання на 1,2 млрд грн для нового корпусу, - Корчинська

Крім того, в столиці за добу один летальний випадок від вірусу (всього 5 132 померлих з початку пандемії).

У той же час, 44 людини госпіталізовано з діагнозом коронавірус, а 25 осіб - з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Також за добу в Києві 866 осіб побороли коронавірус (всього 186 148 видужали).

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (153), Солом'янському (137) і в Дарницькому (120) районах.