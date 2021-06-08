Опубліковано повний текст листа родичів жертв катастрофи MH17 Путіну

Повна версія листи сімей жертв катастрофи малайзійського боїнгу президенту РФ Володимиру Путіну.

Текст листа опублікувала російська "Новая газета", інформує Цензор.НЕТ.

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Ваше Превосходительство,

мы, ближайшие родственники жертв рейса MH17 Малайзийских авиалиний, стоим здесь (перед посольством РФ в Нидерландах - ред.) в преддверии празднования Дня России.

На следующей неделе День России знаменует национальную гордость русского народа за вашу культуру, ваше наследие и достижения. Гордость за свое наследие, очевидно, должна включать в себя достижения и взлеты. У русского народа их много. Однако гордая нация также должна уметь принимать свои ошибки и падения. И работая над ними, она становится лишь лучше.

Гордость может иметь место лишь вкупе с правдивостью и ответственностью.

К сожалению, мы все еще здесь, чтобы напомнить вам о сбитом рейсе MH17 в июле 2014 года. Это было массовое убийство 298 невинных, беззащитных гражданских лиц, в том числе 80 детей…

Наши дети. Наши родители, сестры, братья.

Но мы здесь не для того, чтобы обвинять Российскую Федерацию в этом убийстве. Суду все еще необходимо определить ответственность. Однако мы обвиняем российское правительство в том, что оно отрицает свою причастность к этому. Отказ от сотрудничества со следственной группой, созданной Советом Безопасности ООН в июле 2014 года и соблюдения резолюции 2166, которая была единогласно принята. В том числе и в Российской Федерацией.

Ваше отрицание бросает вызов доказанным фактам, и вы это знаете. Мы не можем смириться с вашим отрицанием непоправимых событий того июльского дня. Мы сожалеем о семи годах, что вы отказываетесь признать нашу боль, вместо этого углубляя ее.

Мы искренне считаем, что эта политика отрицания наносит ущерб наследию вашей Родины — наследию, которое вы, как президент, должны особенно защищать. В преддверии празднования вашей национальной гордости, Дня России, грустно видеть, что вы не чувствуете, что Россия достаточно сильна, чтобы также принять свои "падения". Печально видеть президента, который не стремится к истинному величию для нации, которую он возглавляет.

Господин Президент, мы признаем, что ситуация очень сложна. Вам было бы легче отклонить наш призыв и выдвинуть собственное обвинение. Но, в конце концов, именно умение справляться со сложностями определяет лидеров.

Мы добиваемся прозрачности и подотчетности, которые необходимы для правосудия в отношении 298 жертв рейса MH17.

Это, господин Президент, совсем не сложно и зависит исключительно от вашего решения.

С уважением, Рабочая группа по поиску истины в деле MH17 и

Семья Бош-Турнье

Семья Де Борст

Семья Калер

Семья Ван Дорн

Семья Фредрикс

Семья Джанеттен

Семья Хорниккс

Семья Ламбрегтс

Семья Ван Луик

Семья Ван дер Меер

Семья Пабеллон

Семья Фефферкорн

Семья Пайненбург

Семья Саймонс

Семья Старревельд

Семья Вагеманс

Семья О'Брайен

Г-жа Нанда Турнье

Г-н Клаудио Вилласа-Ванетта

Семья Андерсон

Семья Мейн

Семья Покок

Семья Суини

Семья Уизерс

Семья Шансман

Гаага, Нидерланды, 6 июня 2021 года

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.