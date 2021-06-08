НАЗК склало протокол на Климпуш-Цинцадзе: у 2019 році літала спікером на конференцію в Одесу, оплачену організаторами дорогу вважають незаконним "подарунком"

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) надіслало нардепці "Європейської Солідарності" Іванні Климпуш-Цинцадзе протокол про адмінпорушення. Причиною став візит у 2019 році на конференцію в Одесу, куди її запросили спікером.

Про це парламентарка повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"31 травня о 7 годині вечора НАЗК надіслало мені листа з проханням прийти до них того ж дня і ознайомитися з... протоколом про адмінпорушення. "Порушення" полягає в тому, що в останні дні своєї роботи в Уряді в 2019-му я у свій вихідний день літала на конференцію в Одесу, куди мене запросили спікеркою. Організатори, як зазвичай, і як і іншим спікерам, оплатили дорогу. Так-от оплату проїзду НАЗК вважає ..."подарунком", який я нібито отримала в порушення заборон, передбачених антикорупційним законодавством. Це тягне за собою штраф від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян із конфіскацією подарунка (цікаво, як будуть забирати переліт?)", - йдеться в повідомленні.

За словами нардепки, 26 серпня 2019 року (це був вихідний понеділок після Дня Незалежності) вона на запрошення громадської організації "полетіла в Одесу просувати ідеї європейської та євроатлантичної інтеграції, не витративши ні копійки державних коштів".

"Виходить, що тепер заборонено організаторам покривати витрати на участь спікерів у їхніх заходах? У НАЗК вирішили дискредитувати ще й участь в заходах, які організовують громадські організації на підтримку реформ? Чи, може, думають, що таким чином я перестану працювати на державу?" - підкреслила Климпуш-Цинцадзе.

"Навіть якщо б були підстави для притягнення мене до адміністративної відповідальності, закон дозволяє це зробити протягом шести місяців з дня виявлення "порушення". Цей строк вже давно сплив (листування з НАЗК з цього приводу триває майже рік). Наступного дня НАЗК передумало, і прислало нового "листа щастя", в якому запрошувало прийти вже не заднім числом, але це не змінює наруги ні над законом, ні над здоровим глуздом, врешті-решт", - підсумувала нардепка.

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