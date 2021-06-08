Наступне засідання за позовом Зеленського до Федини та Звіробій призначено на 20 липня
Про це Радіо Свобода повідомила сама Федина, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз ми все ще на стадії підготовчого засідання. Кілька разів були переноси: хтось хворів, то слідчий не з'являвся, то у Зеленського часу не було прийти. Повинно було бути засідання ось - 20 травня - але його перенесли, тому що був пленарний день", - зазначила Федина.
Вона також додала, що вважає справу стосовно себе "однозначно політичною".
"Я вам гарантую: якби я не була у фракції "Європейської Солідарності", а була б сама по собі, ніякої справи взагалі б не було. Я вважаю, що це була спроба атакувати саме Петра Порошенка ...", - зазначила Федина.
Нагадаємо, Маруся Звіробій - волонтерка, ветеранка. ДБР вручило їй підозру у справі про погрози президенту Володимиру Зеленському. Також ГБР вручило підозру в "погрозі вбивством президенту Зеленському" нардепці Федині.
27 жовтня Звіробій разом з нардепкою Софією Фединою під час спільної трансляції в соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, припустили, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.