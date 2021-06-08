54,4% українців заявляють, що за останні два роки фінансове становище їхньої сім'ї погіршилося, - опитування КМІС
1 86944
Більшість українців - 54,4% - вважають, що за останні два роки фінансове становище їхньої сім'ї погіршилося.
Про це свідчать дані соціологічного опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.
Про поліпшення говорять 11,3% респондентів, а 33,6% стверджують, що нічого не змінилося за цей період.
9 з 10 респондентів за останній рік стикалися з підвищенням тарифів на комунальні послуги (91,5%) і з зростанням цін на основні продукти харчування (90,6%). Разом з тим, зі зниженням зарплат або пенсій стикалися 35,4% респондентів, а з повною або частковою втратою місця роботи - 31,9%.