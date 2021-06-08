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Влада України знову може дати воду до Криму, - Арестович

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Влада України знову може дати воду до Криму, - Арестович
Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі і радник глави Офісу Президента Олексій Арестович вважає, що українська влада може змінити свою позицію щодо відновлення поставок води в окупований Крим у разі "дуже серйозних поступок" з боку Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю виданню "Телеграф".

Так, на запитання про те, чи є позиція української влади щодо поставки дніпровської води в Крим остаточною і чи існують сценарії, за яких можливо пустити воду на півострів, Арестович відповів: "Ні. Вона може змінитися тільки з точки зору дуже серйозних поступок з боку Росії, наприклад, воду в Крим можна міняти на повне виконання Мінських угод, виведення військ з Донбасу, повернення ОРДЛО на наших умовах. Теоретично ми могли б на це піти, але Росія готова виводити? Навіщо вона витрачала ці ж роки, тисячі життів, санкції?".

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Топ коментарі

  • Привет
    Что ты несешь скотина?? Дать воду в Крым это значит признать крым за паРашей...на всегда..
  • Владимир Иванец
    Попробуй понять то, что дальше заголовка. Чисто кацапский сценарий: Донбасс в обмен на Крым.
  • Viktor Zotov
    кто бы сомневался, пустить в крым воду и квартал на гастроли
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