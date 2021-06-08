Протягом 10 років вплив олігархів в Україні має суттєво зменшитися, - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що законопроєкт про олігархів діятиме 10 років, бо за цей час зменшиться їхній вплив і працюватимуть інші закони.

Про це глава Мін'юсту заявив в інтерв'ю "НВ", передає Цензор.НЕТ.

"Ми сподіваємось, що за цей час вплив олігархів істотно зменшиться.Також за цей період часу буде розроблено і кілька років ефективно працюватиме інше законодавство, спрямоване на послаблення впливу олігархів. Мова йде про регулювання лобізму і антимонопольне регулювання. За цей час будуть створені сильні інституції і в нас щезне потреба у такому трохи екзотичному інструменті, як закон про олігархів", - розповів Малюська.

Він також зауважив, що повністю позбутися впливу оліграхів навряд чи вдасться.

"Багаті люди завжди залишаться впливовими. І якимось чином будуть прямо, чи ні впливати на політику, чи медіа. Цього навряд чи вдасться уникнути. Я не знаю жодної країни, якій би це вдалося уникнути", - зазначив він.

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