Рейтинг партій: СН - 17,7%, "ЄС" - 15,4%, ОПЗЖ - 14,7%, "Батьківщина" - 13,9%, "Сила і честь" - 8%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,8%, Радикальна партія - 5%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
3 803128
На цей момент прохідний бар'єр на виборах до Ради можуть подолати сім партій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані соціологічного опитування КМІС.
Так, президентську партію "Слуга народу" підтримують 15,3% усіх респондентів і 17,7% серед тих, хто визначився, "Європейську Солідарність", відповідно, 13,3% і 15,4%, а ОПЗЖ - 12 8% і 14,7%.
Партію "Батьківщина" готові підтримати 12,1% опитаних і 13,9% тих, хто визначився.
Крім того, щонайменше 5% набирають такі партії, як "Сила і честь" - 6,9% і 8%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,1% і 5,8%, і Радикальна партія Олега Ляшка - 4,4% і 5%.
Інші партії мають більш низьку підтримку і не долають бар'єр у 5%.