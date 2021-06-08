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Рейтинг партій: СН - 17,7%, "ЄС" - 15,4%, ОПЗЖ - 14,7%, "Батьківщина" - 13,9%, "Сила і честь" - 8%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,8%, Радикальна партія - 5%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

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Рейтинг партій: СН - 17,7%, "ЄС" - 15,4%, ОПЗЖ - 14,7%, "Батьківщина" - 13,9%, "Сила і честь" - 8%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,8%, Радикальна партія - 5%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
На цей момент прохідний бар'єр на виборах до Ради можуть подолати сім партій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані соціологічного опитування КМІС.

Так, президентську партію "Слуга народу" підтримують 15,3% усіх респондентів і 17,7% серед тих, хто визначився, "Європейську Солідарність", відповідно, 13,3% і 15,4%, а ОПЗЖ - 12 8% і 14,7%.

Партію "Батьківщина" готові підтримати 12,1% опитаних і 13,9% тих, хто визначився.

Крім того, щонайменше 5% набирають такі партії, як "Сила і честь" - 6,9% і 8%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,1% і 5,8%, і Радикальна партія Олега Ляшка - 4,4% і 5%.

Інші партії мають більш низьку підтримку і не долають бар'єр у 5%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Рейтинг партій: СН - 17,7%, ЄС - 15,4%, ОПЗЖ - 14,7%, Батьківщина - 13,9%, Сила і честь - 8%, Українська стратегія Гройсмана - 5,8%, Радикальна партія - 5%, - опитування КМІС 01

Топ коментарі

  • Злой Карлик
    Рейтинг партий: "СН" - 17,7%, "ЕС" - 15,4%, ОПЗЖ - 14,7%, "Батькивщина" - 13,9%, "Сила и честь" - 8%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,8%, Радикальная партия - 5%, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 9045
  • Олєкса Москаленко
    і краще б ОПЕЗежістів зі слугами на смітник
  • Анатолий К 65c6a92d
    Вальдемару необхідно передати срочно Бігусу плівки із справи, де Медведчук розповідає путіну, що Порошенко просив домовитися про капітуляцію. А ще у п'ятницю РНБО має прийняти рішення, щоб через три роки всім збільшити зарплати у 10 разів, а пенсії у 20 разів. Відмінити через 3 роки комунальні платежі і проїзд у всіх видах транспорту. І щоб точно рейтинг виріс - ввеcти смертну кару олігархам, яких призначить Зеля.
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