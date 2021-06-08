Новий акциз на "зелену" енергію підвищить і без того непідйомні ставки на залучення капіталу в Україну, - норвезька NBT

Запровадження додаткового акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел зробить недоступним для України залучення іноземного капіталу.

Про це повідомив віцепрезидент з розвитку бізнесу норвезької компанії-девелопера вітроенергетики NBT Магнус Йохансен.

"Вартість фінансування - найголовніше, на що потрібно орієнтуватися, щоб знизити вартість електроенергії для населення України. Отже, основну увагу слід приділяти розумінню того, як знизити вартість фінансування, а не діям, які збільшують її з і без того високих рівнів", - зазначив топменеджер.

Він підкреслив, що з початком кризи на енергоринку у 2019 році ставки за кредитами в проєкт ВДЕ зросли на 3-4%. "Це дуже високі цифри, і вони є прямим наслідком безгосподарності в секторі відновлюваних джерел енергії", - зазначив Йохансен. Плани українського уряду запровадити новий акцизний податок зі ставкою 3,2% топменеджер NBT назвав спробою остаточно знищити привабливість сектору відновлюваної енергетики України. "Ми не любимо критикувати, але чесно кажучи: таке відчуття, що нас запросили на хорошу вечерю в "будинок України", ми принесли хороше червоне вино і з нетерпінням чекали гарного вечора - але замість цього ми отримали удар (зміна тарифу заднім числом і все ще не повне виконання Меморандуму) і тепер хтось продовжує нас штовхати (акцизний збір), поки ми лежимо на підлозі", - зазначив Йохансен.

Нагадаємо, 2 червня Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про запровадження додаткового акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел енергії. Наступного дня найбільший скандинавський фонд оголосив про зупинку інвестицій в Україну. Наприкінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань. Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів у "зелену" енергетику України. За інформацією НБУ, на тлі кризи в "зеленій" енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну у 2020 році становив $868,2 млн, тоді як у 2019 році чистий приплив сягав $5,86 млрд. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.