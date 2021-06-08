Судова реформа буде приречена, - глава Венеціанської комісії Букіккіо про можливі зміни до закону про судоустрій

Венеціанська комісія вважає, що підготовлені Верховною Радою зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів", у разі їхнього ухвалення, зведуть нанівець судову реформу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив глава Венеціанської комісії Джанні Букіккіо під час виступу на конференції "Демократія в дії", яка відбувається в Києві.

Букіккіо наголосив, що Україна має якнайшвидше перезапустити органи судівського самоврядування, але при цьому важливо не покладатися на старі органи, які себе скомпрометували.

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"Перестворення Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) – термінове завдання. Ми підтримуємо пропозицію створити змішаний національно-міжнародний орган – конкурсну комісію для відбору нових членів ВККС. Метод створення цієї конкурсної комісії має бути наближеним до моделі, що довела успіх під час створення Вищого антикорупційного суду", - додав він.

"І я наголошу, що ВККС не має бути пов’язана з Вищою радою правосуддя (ВРП) – доки остання не буде реформована і не пройде відбір. На жаль, закон 3711-д у тому вигляді, що схвалений до другого читання, не відповідає рекомендаціям Венеціанської комісії, ми його не підтримуємо", - підкреслив президент Венеціанської комісії (йдеться про редакцію, ухвалену комітетом, наразі законопроєкт ще не виносився на голосування. - Ред.).

Створення нової ВРП за прозорою процедурою, що відсіє недоброчесних суддів, Букіккіо назвав критично важливим.

"Склад Вищої ради правосуддя має бути переглянутий до того, як йому довірять призначення ВККС. Це обов’язкова умова, інакше судова реформа буде приречена", - наголосив він.

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